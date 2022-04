Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Sonntag. Zu dem Mix aus Wolken und Schauern werden Temperaturen um sieben Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab abends und bis in den Montag hinein ist dann mit Sturmböen zu rechnen. So können an der Nordsee teils Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Erst am Montagabend soll der Wind wieder nachlassen.

