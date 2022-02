Windböe erfasst Lastwagen und kippt ihn um

Ein Lastwagen ist auf der Bundesstraße 81 in Fahrtrichtung Halberstadt von einer starken Windböe erfasst worden und in den Straßengraben gekippt. Der Unfall geschah am Montagnachmittag bei Magdeburg, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Straße musste neun Stunden gesperrt werden, bis sie wieder befahrbar war. Es gab keine Verletzten.

