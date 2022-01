Windiger Tag für Sachsen-Anhalt erwartet

In Sachsen-Anhalt bleibt es am Montag windig. Es werden Windböen und stürmische Böen erwartet. Auf dem Brocken kann es zu orkanartigen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es ist stark bewölkt - vereinzelt gibt es Schauer. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt. Die Tiefsttemperaturen liegen dann bei 5 bis 8 Grad.

