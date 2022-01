Windiges Wetter in Thüringen

Die Menschen in Thüringen erwartet ein windiger Tag. Insbesondere am Montagmorgen und ist mit Wind- und Sturmböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf soll der Wind allmählich nachlassen, allerdings kann es bis zum Abend noch Windböen geben. Der Himmel ist wechselnd bewölkt, dazu kommen einzelne Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt - verbreitet zieht Regen auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad.

