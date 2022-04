Die Windkraftinitiative der Landesregierung kommt nach Ansicht der Plattform Erneuerbare Energien nicht in Schwung. «Im Land geht es bei der Windenergie nicht voran», kritisierte der Chef des Branchendachverbandes, Franz Pöter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien in Baden-Württemberg nur drei neue Windkraftanlagen errichtet worden, zitierten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag) Zahlen der Bundesnetzagentur. Um die Klimaziele des Landes zu erreichen, seien aber bis 2030 im Schnitt 100 neue Windkraftanlagen pro Jahr erforderlich, sagte Pöter den Zeitungen.