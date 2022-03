Die überragende Nordische Kombiniererin Gyda Westvold Hansen hat sich einen Tag nach ihrem Skisprung-Sturz zurückgemeldet und den siebten Saisonsieg geschafft. Nach einem Normalschanzensprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf setzte sich die 19-Jährige vor Japans Haruka Kasai und Ema Volavsek aus Slowenien durch. Westvold Hansen hat sieben von acht Weltcups in diesem Winter gewonnen. Am Samstag musste sie nach ihrem Sturz in der Loipe aufgeben. Beste Deutsche wurde wie am Vortag Jenny Nowak, die Rang acht belegte. Für die Kombiniererinnen war es der erste längere Winter mit mehreren Weltcup-Wettbewerben überhaupt.

Die überragende Nordische Kombiniererin Gyda Westvold Hansen hat sich einen Tag nach ihrem Skisprung-Sturz zurückgemeldet und den siebten Saisonsieg geschafft. Nach einem Normalschanzensprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf setzte sich die 19-Jährige vor Japans Haruka Kasai und Ema Volavsek aus Slowenien durch. Westvold Hansen hat sieben von acht Weltcups in diesem Winter gewonnen. Am Samstag musste sie nach ihrem Sturz in der Loipe aufgeben. Beste Deutsche wurde wie am Vortag Jenny Nowak, die Rang acht belegte. Für die Kombiniererinnen war es der erste längere Winter mit mehreren Weltcup-Wettbewerben überhaupt.