Winterstürme: Keine Landeshilfen für Waldbesitzer

Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern, deren Bestände durch die jüngsten Stürme in Mitleidenschaft gezogen wurden, können bei der Behebung der Schäden nicht mit staatlicher Hilfe rechnen. Wie Agrarminister Till Backhaus am Mittwoch in Schwerin mitteilte, stuft die oberste Forstbehörde die seit Jahresbeginn registrierten Stürme nicht als «Extremwetterereignisse von landesweiter Tragweite» ein. Somit könnten für Aufräumarbeiten im Wald oder Wiederaufforstungen keine Fördergelder aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz gewährt werden. In kurzer Folge waren seit Ende Januar die Sturmtiefs «Nadia», «Ylenia», «Zeynep» und «Antonia» über das Land gefegt und hatten vor allem in den Wäldern ihre Spuren hinterlassen. Das Agrarministerium bezifferte den Schadensumfang mit etwa einer Million Festmeter.

Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern, deren Bestände durch die jüngsten Stürme in Mitleidenschaft gezogen wurden, können bei der Behebung der Schäden nicht mit staatlicher Hilfe rechnen. Wie Agrarminister Till Backhaus am Mittwoch in Schwerin mitteilte, stuft die oberste Forstbehörde die seit Jahresbeginn registrierten Stürme nicht als «Extremwetterereignisse von landesweiter Tragweite» ein. Somit könnten für Aufräumarbeiten im Wald oder Wiederaufforstungen keine Fördergelder aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz gewährt werden. In kurzer Folge waren seit Ende Januar die Sturmtiefs «Nadia», «Ylenia», «Zeynep» und «Antonia» über das Land gefegt und hatten vor allem in den Wäldern ihre Spuren hinterlassen. Das Agrarministerium bezifferte den Schadensumfang mit etwa einer Million Festmeter.