Wirtschaft im Nordosten weniger pessimistisch als im Vorjahr

Die Erwartungen der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich laut einer Umfrage mit Blick auf das Jahr 2022 verbessert. Die Prognose des Wirtschaftsministers Reinhard Meyer von drei Prozent Wirtschaftswachstum halte er jedoch für zu optimistisch, sagte Lars Schwarz, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern (VUMV), am Dienstag in Schwerin. Allein die Auswirkungen eines möglichen Scheiterns der Rettung der MV Werften schätzte der Verbandschef auf ein Prozent, allgemein gebe es zu viel Unsicherheiten. Der (VUMV) geht von zwei Prozent Wachstum in diesem Jahr aus, dies hänge jedoch maßgeblich von der Bewältigung der Corona-Pandemie ab.

Der Umfrage unter den 2400 Mitgliedsunternehmen des Dachverbands zufolge haben sich vor allem die Umsatzerwartungen der Betriebe im Nordosten im Vergleich zum Vorjahr verbessert. 29 Prozent der Befragten gehen demnach von verbesserten Erlösen in diesem Jahr aus, 43 Prozent von einer Stagnation und nur 23 Prozent von einem Rückgang der Umsätze. Vor einem Jahr rechneten den Angaben zufolge noch 57 Prozent mit einer Verschlechterung.

Schwarz gibt jedoch zu bedenken: «Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklungen der Unternehmen stellen sich im Vergleich zum deutschlandweiten Trend in MV verhaltener dar». Er verweist hier auf eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, nach der bundesweit 81 Prozent der Unternehmen mit steigenden Umsätzen rechnen.