Wirtschaftsleistung im Norden 2021 fast wieder auf Vorkrisenniveau

Die Wirtschaft Schleswig-Holsteins ist so gut durch die Coronapandemie gekommen wie in kaum einem anderen Bundesland. Zwar lag das Wirtschaftswachstum im Norden 2021 mit 2,2 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete. Allerdings hatte die tiefe Corona-Rezession 2020 den Norden auch längst nicht so hart getroffen wie andere Bundesländer. In Schleswig-Holstein war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) daher lediglich um 3,4 Prozent eingebrochen, verglichen mit 4,9 Prozent im Bund insgesamt.

Unter dem Strich lag die Wirtschaftsleistung im Norden damit 2021 nur noch 0,8 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, wie Daten des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder zeigen. Im bundesweiten Schnitt ist das BIP von diesem Niveau noch knapp 1,8 Prozent entfernt. Besser hat im bundesweiten Vergleich nur Rheinland-Pfalz abgeschnitten, dass schon 2021 den Sprung über das Vorkrisenniveau schaffte. Das liegt dort allerdings im wesentlichen an einem Sondereffekt, der auf die Entwicklung und Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech zurückzuführen ist.