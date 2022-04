Die Hauptakte zur Gründung der umstrittenen Klimastiftung MV ist nach einem Bericht der «Welt am Sonntag» bei der Auflösung des Energieministeriums nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Ende 2021 verloren gegangen. Die Landesregierung dementiert. «Das Innenministerium und das Wirtschaftsministerium stellen übereinstimmend fest, dass Unterlagen zur Gründung der Klimaschutzstiftung der Energieabteilung übergeben worden sind», teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag in Schwerin mit.