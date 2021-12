Wirtschaftswissenschaftler Schularick erhält Leibniz-Preis

Der Bonner Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularick erhält den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2022. Damit werde er für seine herausragenden Forschungsleistungen unter anderem zu Finanzkrisen und sozialer Ungleichheit gewürdigt, teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit. Insgesamt werden zehn Wissenschaftler ausgezeichnet und erhalten ein Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro. Der Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG vergeben und gilt als der renommierteste Forschungsförderpreis in Deutschland.

Schularick ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bonn und leitet dort das MacroHistory Lab. Er wird nach DFG-Angaben unter anderem für seine Neuverknüpfung der Makroökonomie mit der Wirtschaftsgeschichte geehrt. Während der Finanzkrise 2008 habe er zeitnah nachgewiesen, dass Finanzkrisen regelmäßig auf starke Wachstumsphasen folgen. So habe er ein grundlegenderes Verständnis der Krisendynamik entwickelt, das dazu beitragen könne, künftige Finanzkrisen vorherzusehen und abzumildern.

Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) gratulierte Schularick zu dem Preis. Mit seinen Arbeiten habe er wichtige Ansätze für eine vorausschauende Wirtschafts- und Finanzpolitik entwickelt, teilte sie in Düsseldorf mit. Die Auszeichnung sei auch «Ausdruck der Stärke des Wissenschaftsstandorts NRW».