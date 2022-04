Mit 16 Millionen Euro unterstützen Land und EU Projekte zur Material- und Batterieforschung in Sachsen. Davon profitieren 41 Wissenschaftler im Freistaat in 29 Vorhaben, wie das Wissenschaftsministerium am Montag in Dresden informierte. Dazu gehören den Angaben nach die Projekte «InsBioration», bei dem es um Technologien zur Herstellung grüner Materialien und deren Recycling geht, und «Thermos», bei dem thermoelektrische Module für die Festkörperkühlung und Umwandlung von Wärme in Strom entwickelt werden. Bei den geförderten Vorhaben arbeiten Sachsens Forscher mit Wissenschaftlern anderer Ländern zusammen, etwa in Polen und Israel.

Mit 16 Millionen Euro unterstützen Land und EU Projekte zur Material- und Batterieforschung in Sachsen. Davon profitieren 41 Wissenschaftler im Freistaat in 29 Vorhaben, wie das Wissenschaftsministerium am Montag in Dresden informierte. Dazu gehören den Angaben nach die Projekte «InsBioration», bei dem es um Technologien zur Herstellung grüner Materialien und deren Recycling geht, und «Thermos», bei dem thermoelektrische Module für die Festkörperkühlung und Umwandlung von Wärme in Strom entwickelt werden. Bei den geförderten Vorhaben arbeiten Sachsens Forscher mit Wissenschaftlern anderer Ländern zusammen, etwa in Polen und Israel.