Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 100 zwischen dem Abzweig Reuden und der Kreuzung Bergwitz (Landkreis Wittenberg) ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 39-Jährige aus Lutherstadt Wittenberg geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Abend mitteilte. Während das erste Fahrzeug noch ausweichen konnte, stieß der Wagen seitlich auf ein nachfolgendes Auto und ging sofort in Flammen auf. Ersthelfer zogen den Fahrer noch aus dem brennenden Wrack, aber für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 39-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 58 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

