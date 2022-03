Nach reichlich Sonne in der vergangenen Woche trübt sich das Wetter zu Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt etwas ein. Nach einem sonnigen Montagmorgen erreicht ein schwacher Tiefausläufer die Region, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Himmel soll sich dann nach Angaben des Wetterdienstes in weiten Teilen zuziehen. Es kann gebietsweise regnen.

Nach reichlich Sonne in der vergangenen Woche trübt sich das Wetter zu Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt etwas ein. Nach einem sonnigen Montagmorgen erreicht ein schwacher Tiefausläufer die Region, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Himmel soll sich dann nach Angaben des Wetterdienstes in weiten Teilen zuziehen. Es kann gebietsweise regnen.

Für Dienstag sagen die Experten mitunter leichten Regen voraus. Die zuletzt gestiegenen Waldbrandgefahrenstufen dürften dann wieder sinken. Am Samstag wurde im Jerichower Land die zweithöchste Waldbrandstufe erreicht. Trotz der Eintrübung bleibt es laut Wetterdienst vergleichsweise mild. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Meteorologen leichten Regen.