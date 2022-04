Die CDU-Fraktion hat das Vorgehen der Landesregierung bei einer Sonderzahlung für Familien mit Kindern zur Schaffung von Wohneigentum kritisiert. Sie sprach von einer «Mogelpackung», weil davon nur Familien profitieren sollen, die zwischen dem 18. Januar und dem 15. September 2022 eine vorhandene Immobilie zur Eigennutzung kauften. Der Landtag habe jedoch beschlossen, dass die Zahlung auch an Familien gehe, die selbst bauen wollten, erklärte die Familienpolitikerin der CDU, Beate Meißner, am Donnerstag in Erfurt.

Die CDU-Fraktion hat das Vorgehen der Landesregierung bei einer Sonderzahlung für Familien mit Kindern zur Schaffung von Wohneigentum kritisiert. Sie sprach von einer «Mogelpackung», weil davon nur Familien profitieren sollen, die zwischen dem 18. Januar und dem 15. September 2022 eine vorhandene Immobilie zur Eigennutzung kauften. Der Landtag habe jedoch beschlossen, dass die Zahlung auch an Familien gehe, die selbst bauen wollten, erklärte die Familienpolitikerin der CDU, Beate Meißner, am Donnerstag in Erfurt.

«Diesen Beschluss hat die Landesregierung einfach ignoriert.» Herausgekommen sei ein Kinder-Hauskauf-Bonus. Die CDU-Fraktion hatte sich im Landtag bei den Haushaltsverhandlungen 2021 dafür eingesetzt, Familien beim Erwerb oder bei der Fertigstellung einer Immobilie mit einem einmaligen Bonus von 2500 Euro je Kind zu unterstützen.