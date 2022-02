Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wohnhaus in Asendorf niedergebrannt: Hoher Schaden

Ein Wohnhaus in Asendorf (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zum Mittwoch durch ein Feuer zerstört worden. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein 78-Jähriger leicht verletzt. Er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Haus wurde laut Polizei vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

