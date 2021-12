Wohnung gerät in Brand: 50.000 Euro Schaden

Ein Wohnungsbrand im Landkreis Nienburg/Weser hat einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hätten einen Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Den Angaben zufolge haben sie selbstständig das Haus verlassen können. Zum Brandzeitpunkt habe sich niemand in der Wohnung befunden. Verletzt wurde niemand. Am Mittwochmorgen sei die Feuerwehr weiterhin vor Ort gewesen, um zu messen, ob die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen dürften.

