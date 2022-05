Thüringen hat in den vergangenen Jahren jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben. Insgesamt seien innerhalb von vier Jahren etwa 165 Millionen aufgewendet worden, um den Bau bezahlbarer Wohnungen zu fördern, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Mit dem Geld sei der Bau von etwa 1400 Wohnungen unterstützt worden. Das sei ein Beitrag des Landes, um Wohnraum für Menschen zu schaffen, «die eben kein dickes Portemonnaie haben», sagte Karawanskij.