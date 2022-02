Wohnungsbrand in Gladbecker Hochhaus

Im sechsten Obergeschoss eines Hochhauses in Gladbeck hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtete, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in der Wohnung in der Steinstraße. Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz hätten das Feuer bekämpft. Parallel dazu löschten weitere Einsatzkräfte auf der Gebäuderückseite. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnungen konnte verhindert worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

