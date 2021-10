Wohnungsbrand in Gründau: Ein Bewohner leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus und breitete sich im Rest des Gebäudes aus, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Bewohner wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sei ein Hund ums Leben gekommen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 150.000 Euro. Zur Ursache des Brandes wurde zunächst noch ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

