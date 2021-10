Wohnungsbrand in Leipziger Mehrfamilienhaus

In der Nacht zu Freitag ist in Leipzig aus noch ungeklärter Ursache eine Wohnung in Brand geraten. Das Feuer entwickelte sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei Menschen aus Nachbarwohnungen mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ärztlich versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

In der Nacht zu Freitag ist in Leipzig aus noch ungeklärter Ursache eine Wohnung in Brand geraten. Das Feuer entwickelte sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei Menschen aus Nachbarwohnungen mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ärztlich versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.