Wohnungsbrand nach möglicher Explosion: Zwei Verletzte

Eine Gas-Explosion hat in Neuss vermutlich den Brand einer Hochhaus-Wohnung ausgelöst. Die Feuerwehr rückte am Samstagabend mit 60 Einsatzkräften und fünf Löschzügen zum Brandort im Rheinpark-Center aus. Die zwei Bewohner der völlig zerstörten Wohnung im 13. Stock des Hauses hatten sich zuvor retten können und wurden in ein Krankenhaus gebracht - die eine Person mit leichten, die andere mit schweren Verletzungen. Über eine Drehleiter konnte der Brand innerhalb einer Stunde gelöscht werden.

Eine Gas-Explosion hat in Neuss vermutlich den Brand einer Hochhaus-Wohnung ausgelöst. Die Feuerwehr rückte am Samstagabend mit 60 Einsatzkräften und fünf Löschzügen zum Brandort im Rheinpark-Center aus. Die zwei Bewohner der völlig zerstörten Wohnung im 13. Stock des Hauses hatten sich zuvor retten können und wurden in ein Krankenhaus gebracht - die eine Person mit leichten, die andere mit schweren Verletzungen. Über eine Drehleiter konnte der Brand innerhalb einer Stunde gelöscht werden.

Durch die Wucht der mutmaßlichen Explosion - Nachbarn hatten einen lauten Knall gehört und eine Erschütterung gespürt - wurden nach Angaben der Feuerwehr Zwischenwände umgeworfen. Die Brand-Wohnung und die darüberliegende Wohnung im 14. Stock sind unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.