Vor der ersten Spitzenrunde des «Bündnisses bezahlbarer Wohnraum» mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat Brandenburgs Ressortchef Guido Beermann (CDU) einen deutlichen Schub für die Schaffung von Wohneigentum gefordert. Eigentumsbildung leiste einen wichtigen Beitrag zur Altersversorgung der Menschen und sei besonders in einem Flächenland wie Brandenburg ein Anker für den ländlichen Raum, erklärte der Bauminister am Dienstag in Potsdam. Zusätzlich werde der Mietwohnungsmarkt in Ballungsräumen langfristig entlastet. «Hier erwarten wir uns Impulse durch das Bündnis.»