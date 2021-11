Wolfsburger Stadion wird nur noch zur Hälfte ausgelastet

Wegen der steigenden Coronazahlen darf das Stadion des VfL Wolfsburg bei Heimspielen nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden. Die neue Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung tritt bereits an diesem Mittwoch in Kraft und betrifft deshalb auch das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky). Das teilten die Wolfsburger am Dienstagabend während des Champions-League-Spiels beim FC Sevilla mit. Da für das Dortmund-Spiel bereits mehr als jene 15 000 Tickets verkauft wurden, die jetzt nur noch erlaubt sind, wurden alle im Vorverkauf abgesetzten Eintrittskarten wieder storniert.

