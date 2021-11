Wolken und einzelne Schauer in Thüringen vorhergesagt

Die Menschen in Thüringen müssen sich am Dienstag auf viele Wolken und einzelne Schauer einstellen. Bei schwachem Wind aus Südwest liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen neun und zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den höheren Lagen ist mit Temperaturen zwischen vier und acht Grad zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist stark bewölkt. In der ersten Nachthälfte gibt es örtlich noch Schauer, anschließend bleibt es trocken. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf fünf bis zwei Grad.

