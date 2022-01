Wolkenreiches Wetter in Niedersachsen

Ein Hoch über Nordfrankreich weitet sich aus und führt milde und feuchte Luft nach Niedersachsen und Bremen. Am Sonntag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) meist bedeckt und zeitweise gibt es Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei schwach bis mäßigem Wind an der See bei um die sieben Grad. In der Nacht ist es östlich der Weser stark bewölkt und häufig trüb, nach Westen gibt es teils Auflockerungen und dort dann Nebel. Die Werte sinken auf null bis vier Grad und es besteht Glättegefahr. Am Montag ist es stark bewölkt, nach Westen bis Mittag auch neblig mit Auflockerungen. Die Temperaturen klettern dann auf sechs Grad.

