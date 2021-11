Wolkig-heiterer Herbsttag in Mecklenburg-Vorpommern

Am Dienstagmorgen ist es noch stark bewölkt in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen die Wolken im Laufe des Morgens ab und das Land erwartet einen weitestgehend ruhigen Herbsttag - bei schwach bis mäßigem Wind und Temperaturen um die zehn Grad. In der Nacht bleibt es eher trocken und schwach windig, es können sich Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen dann bei drei bis fünf Grad im Binnenland und sieben Grad an der Küste. Der Mittwoch wird heiter bis wolkig und zumeist trocken. Und das bei ähnlichen Temperaturen wie am Dienstag.

