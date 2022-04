Laura Siegemund in Aktion. Foto: Christian Kaspar-Bartke/dpa

Erstmals seit ihrem Titelgewinn 2017 ist Laura Siegemund ins Viertelfinale des Stuttgarter Tennis-Turniers eingezogen. Die 34 Jahre alte Schwäbin führte am Donnerstag im Achtelfinale mit 6:4, 3:1, als die griechische Weltranglisten-Fünfte Maria Sakkari aufgab. Damit steht Siegemund bei ihrem Heimturnier zum insgesamt dritten Mal in der Runde der besten Acht.

Am Freitag spielt sie gegen Ljudmila Samsonowa. Die ungesetzte russische Tennisspielerin kam überraschend gegen die tschechische Spitzenspielerin Karolina Pliskova weiter.

Siegemund war mit geringeren Erwartungen in das mit 611 210 Euro dotierte Turnier gestartet, weil ihr nach einer Knie-Operation die Matchpraxis fehlte. Sie hatte für die Teilnahme an der hochklassig besetzten Veranstaltung eine Wildcard erhalten, aufgrund ihrer Pause fiel sie in der Weltrangliste aus den Top 200.

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte mit dem Erstrunden-Aus am Mittwoch eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen.