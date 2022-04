Der Literaturrat MV bietet in diesem Sommer einen Intensivkurs für junge Autorinnen und Autoren bis zum Alter von 30 Jahren aus Mecklenburg-Vorpommern an. Beim «Schreibsommer 2022» vom 12. bis 17. Juni handelt es sich um einen Workshop, bei dem die Teilnehmer in Prillwitz bei Neubrandenburg unter professioneller Anleitung an ihren Texten arbeiten können. Weitere Themen sind der Umgang mit Verlagen und literarischen Institutionen sowie die Vernetzung mit anderen Autoren. Finanziert werde der «Schreibsommer 2022» vom Literaturrat MV und der Landesregierung. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2022. Die Teilnehmer werden durch eine Jury ausgewählt.