Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Karolina Pliskova hat in Stuttgart das Erstrundenduell zweier früherer Turniersiegerinnen für sich entschieden. Gegen ihre Landsfrau Petra Kvitova setzte sich die Tschechin am Mittwoch mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durch und zog in die zweite Runde ein. Pliskova verwandelte nach 2:22 Stunden ihren ersten Matchball. Pliskova hatte das stets hochklassig besetzte Sandplatzturnier 2018 gewonnen, die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova 2019. In der zweiten Runde trifft Pliskova jetzt auf Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Karolina Pliskova hat in Stuttgart das Erstrundenduell zweier früherer Turniersiegerinnen für sich entschieden. Gegen ihre Landsfrau Petra Kvitova setzte sich die Tschechin am Mittwoch mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durch und zog in die zweite Runde ein. Pliskova verwandelte nach 2:22 Stunden ihren ersten Matchball. Pliskova hatte das stets hochklassig besetzte Sandplatzturnier 2018 gewonnen, die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova 2019. In der zweiten Runde trifft Pliskova jetzt auf Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu meisterte ihre Auftakthürde ebenfalls erfolgreich. Die 19-Jährige besiegte die australische Qualifikantin Storm Sanders souverän mit 6:1, 6:2. Raducanu nimmt zum ersten Mal in Stuttgart teil und spielt im Achtelfinale gegen Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin hatte in der ersten Runde als Lucky Loserin überraschend die Weltranglisten-30. Camila Giorgi in drei Sätzen bezwungen.