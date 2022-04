Mit dem Final-Einzug in Stuttgart hat die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek ihre beeindruckende Siegesserie auf der Tennis-Tour fortgesetzt. Die Nummer eins der Welt feierte am Samstag im Halbfinale mit dem 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 gegen die russische Außenseiterin Ljudmila Samsonowa den 22. Sieg in Serie. Vor rund 4000 Zuschauern steckte die 20-Jährige den ersten Satzverlust seit dem Achtelfinalerfolg im März in Indian Wells gegen Angelique Kerber weg und setzte sich in einem spannenden und am Ende hochklassigen Aufeinandertreffen in gut drei Stunden durch.