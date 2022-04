Die frühere Weltklasse-Spielerin Anke Huber hat beim WTA-Tennis-Turnier in Stuttgart einen guten Eindruck von den jungen deutschen Spielerinnen gewonnen. «Dass sie wirklich zeigen konnten, dass sie schon mit den Top-50-Spielerinnen mithalten können, das beruhigt einen auch ein bisschen, dass vielleicht nicht eine ganz so lange Lücke entsteht», sagte die Sportliche Leiterin (47) des Turniers am Sonntag: «Dass wir uns da in den nächsten Jahren vielleicht wieder auf jemanden freuen können.»