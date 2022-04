Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Stuttgart als nächste deutsche Teilnehmerin den Einzug in die zweite Runde geschafft. Die 26 Jahre alte Hamburgerin setzte sich am Dienstag gegen die Italienerin Camila Giorgi 3:6, 7:6 (7:2), 6:1 durch. Im Achtelfinale bekommt sie es mit der britischen US-Open-Siegerin Emma Raducanu oder der australischen Qualifikantin Storm Sanders zu tun. Korpatsch war kurzfristig als Lucky Loserin ins Hauptfeld des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers gerückt, nachdem sie zuvor in der Qualifikation eigentlich ausgeschieden war.