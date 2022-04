Iga Swiatek in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa

Im bisher größten Match ihrer noch sehr jungen Tennis-Karriere ist Qualifikantin Eva Lys beim WTA-Turnier in Stuttgart ohne Chance geblieben. Mit dem 1:6, 1:6 im Achtelfinale gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ging das WTA-Debüt der 20-Jährigen am Mittwoch zu Ende. Die topgesetzte und formstarke Polin war in 62 Minuten klar überlegen.

Am Dienstag hatte die deutsche Meisterin vom Hamburger Club an der Alster bei ihrem ersten WTA-Hauptfeldmatch beeindruckt. In drei umkämpften Sätzen hatte Lys sich nach gut drei Stunden gegen die Weltranglisten-38. Viktorija Golubic behauptet.

Die in Kiew geborene Lys steht in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 342, wird sich aber deutlich verbessern. Für das hochklassig besetzte Stuttgarter Hallen-Sandplatzturnier hatte das Talent eine Wildcard für die Qualifikation bekommen.

Swiatek, ebenfalls erst 20 Jahre alt, tritt erstmals als Weltranglisten-Erste bei einem Turnier an. Aufgrund des Rücktritts der Australierin Ashleigh Barty hatte Swiatek Anfang April die Spitzenposition übernommen. Das Turnier ist mit 611.210 Euro dotiert.