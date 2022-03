Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Samstag das erste Volksfest in Bayern eröffnet worden: Auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg stach Oberbürgermeister Christian Schuchardt unter dem Jubel der Besucher im Festzelt das erste Fass an. Ehrengast war Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der danach eine Runde Riesenrad fuhr. Das Würzburger Frühjahrsvolksfest dauert bis 10. April.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Samstag das erste Volksfest in Bayern eröffnet worden: Auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg stach Oberbürgermeister Christian Schuchardt unter dem Jubel der Besucher im Festzelt das erste Fass an. Ehrengast war Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der danach eine Runde Riesenrad fuhr. Das Würzburger Frühjahrsvolksfest dauert bis 10. April.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich am Mittwoch skeptisch über das für April geplante Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese geäußert. «Ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, eines zu besuchen, fröhlich zu sein, Bier zu trinken, Karussell zu fahren, wenn gleichzeitig in der Ukraine Krieg herrscht und täglich Menschen sterben», sagte Reiter dem Radiosender Gong 96.3. «Ich muss schon schauen, was in dieser Welt passiert und es gibt dann auch übergeordnete Gründe, die noch wichtiger sind, als ein Volksfest abzuhalten». Das gelte auch für das Oktoberfest. Ein Oktoberfest ohne Corona-Beschränkungen könne er sich ohnehin nicht vorstellen.

Die Wiesn-Wirte hatten entgegnet, es trage zur Völkerverständigung bei, wenn Menschen aus aller Welt friedlich zusammen feierten. Die Sehnsucht nach einer friedlichen Wiesn sei nach zwei Jahren Pause sehr groß. In den Zelten könne ein ukrainisches Nationalgericht angeboten werden, um Geld für die Flüchtlingshilfe zu spenden.