Wüst fordert kostenlose Corona-Schnelltests

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert wieder kostenlose Corona-Schnelltests, mindestens für Geimpfte und Genesene. Außerdem müsse es Wiederauffrischungsimpfungen geben. Für die gesamte Bevölkerung seien niedrigschwellige Impfangebote nötig, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. Das könnten zum Beispiel Impf-Busse sein oder Angebote an U-Bahnstationen.

