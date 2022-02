Wüst kündigt kurzen, intensiven Wahlkampf an

Der CDU-Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische Landtagswahl, Ministerpräsident Hendrik Wüst, hat «einen kurzen, aber dafür umso intensiveren Wahlkampf nach Ostern» angekündigt. «Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten von uns, dass wir sie raus aus der Pandemie bringen», sagte Wüst am Samstag in Essen bei der Wahl der Kandidatenliste der NRW-CDU in Essen. «Für Wahlkampf haben sie in diesen Wochen kein Verständnis.»

Der Landesparteichef kündigte an, in den nächsten Wochen mit CDU-Mitgliedern in digitalen Themenforen über Ideen und Anregungen zu diskutieren. Anschließend werde die NRW-CDU ihr Programm für die Zukunft vorstellen.

Bei der Landesdelegiertenversammlung in Essen wurde Wüst laut Parteiangaben mit 99,1 Prozent der 235 gültigen Stimmen auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Der 46-Jährige führt seine Partei damit in die Landtagswahl.