Youngster von Oettingen verlässt Flensburg gen Dänemark

Nachwuchsspieler Oscar von Oettingen verlässt die SG Flensburg-Handewitt und wechselt nach Dänemark. Wie der norddeutsche Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, schließt sich der 18 Jahre alte rechte Rückraumspieler dem dänischen Erstligisten Mors-Thy Handbold an und erhält dort einen Vertrag über dreieinhalb Jahre. Von Oettingen, der zuletzt in der Lizenzmannschaft in neun Spielen mit sechs Toren auf sich aufmerksam machen konnte, hatte selbst den Wunsch zum Vereinswechsel geäußert.

Mit der Nachverpflichtung von Teitur Einarsson sowie der absehbaren Rückkehr der verletzten Leistungsträger Magnus Rød und Franz Semper im rechten Rückraum konnten die Norddeutschen dem jungen Linkshänder keine langfristige Perspektive bieten. Um seiner Entwicklung gerecht zu werden, sei die SG dem Wechselwunsch des Spielers nachgekommen, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.