Zahl der Arbeitslosen in Hessen angestiegen

Auf dem hessischen Arbeitsmarkt ist die Zahl der Arbeitslosen zu Jahresbeginn gestiegen. Zum Stichtag am 13. Januar waren 166.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Hessen am Dienstag in Frankfurt berichtete. Das waren knapp 8600 Menschen mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg für den Januar um 0,2 Punkte auf 4,8 Prozent. Ein Anstieg der Zahlen ist in der Wintersaison üblich. Ein Jahr zuvor hatte es noch 33.000 Arbeitslose mehr gegeben.

