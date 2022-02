Eine Tagesmutter liest in einer Tagespflege Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Zahl der betreuten Kinder in Tagespflege weiter rückläufig

In Hamburg werden immer weniger Kinder bei Tagesmüttern und -vätern betreut. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der betreuten Kinder um 14 Prozent, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Anfang März 2021 betreuten in Hamburg 748 Tagespflegepersonen zusammen 2921 Kinder im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege. Damit setzte sich die rückläufige Entwicklung der vorangegangenen Jahre fort. Im mittelfristigen Vergleich zu 2016 betrug die Abnahme 20 Prozent.

63 Prozent der von Tagesmüttern und -vätern versorgten Kinder waren jünger als drei Jahre. Weitere 27 Prozent waren drei bis unter sechs Jahre alt. Fast alle der 748 Tagespflegepersonen waren Frauen (96 Prozent). 43 Prozent waren 30 bis unter 50 Jahre alt und gut die Hälfte (51 Prozent) war mindestens 50 Jahre alt. Durchschnittlich versorgte eine Tagespflegeperson 3,9 Kinder.