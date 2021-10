Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Allzeithoch

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Thüringen ist auf einen Rekordwert gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) landesweit 1563 neue Fälle. «Mit mehr als 1500 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden haben wir heute einen traurigen Allzeitrekord erreicht», sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Selbst im Januar auf dem Höhepunkt der zweiten Welle habe man nicht mehr als 1400 Infektionen an einem Tag erfasst. Auch die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle ist Werner zufolge aktuell höher als vor einem Jahr.Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in dem Land weiter an. Das RKI meldete 288,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag lag der Wert noch bei 260,5. Unter den Bundesländern weist der Freistaat weiterhin die mit Abstand höchste Inzidenz auf. Deutschlandweit lag der Wert am Freitag bei 139,2 (Vortag 130,2).

Innerhalb Thüringens ist der Landkreis Gotha mit einer Inzidenz von 437,7 am stärksten von steigenden Infektionszahlen betroffen. Eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wies der Kreis Hildburghausen (72,9) auf.



Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) am Freitagvormittag 69 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Ein Drittel der Patienten wurde beatmet. Von Donnerstag zu Freitag wurden 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Am Vortag waren acht Todesfälle gemeldet worden.