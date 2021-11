Zahl der Einbürgerungsanträge steigt in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wollen sich mehr Menschen einbürgern lassen. In Halle etwa hat sich die Zahl der neu gestellten Anträge auf Einbürgerung in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Mit Stand 19. November seien 549 Anträge eingegangen, im Vorjahr seien es 243 gewesen. Der Landkreis Stendal stellt seit 2020 einen Anstieg fest. Mehr und mehr Geflüchtete, die seit 2013/14 in den Landkreis eingereist seien, erfüllten die Voraussetzungen für die Einbürgerung und könnten nach sechs Jahren einen Antrag stellen, sagte eine Sprecherin. Aus dem Saalekreis hieß es, es seien bis zum 22. November 52 Einbürgerungsanträge eingegangen, nach 41 im ganzen Jahr 2020.

In Sachsen-Anhalt wollen sich mehr Menschen einbürgern lassen. In Halle etwa hat sich die Zahl der neu gestellten Anträge auf Einbürgerung in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Mit Stand 19. November seien 549 Anträge eingegangen, im Vorjahr seien es 243 gewesen. Der Landkreis Stendal stellt seit 2020 einen Anstieg fest. Mehr und mehr Geflüchtete, die seit 2013/14 in den Landkreis eingereist seien, erfüllten die Voraussetzungen für die Einbürgerung und könnten nach sechs Jahren einen Antrag stellen, sagte eine Sprecherin. Aus dem Saalekreis hieß es, es seien bis zum 22. November 52 Einbürgerungsanträge eingegangen, nach 41 im ganzen Jahr 2020.