Zahl der gesprengten Geldautomaten gestiegen

Oberursel, Buseck, Gelnhausen - immer wieder sprengen Täter Geldautomaten auf, um an Bargeld zu kommen. Nach einem Rückgang der Taten 2020 stieg die Zahl der Fälle in diesem Jahr an, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden auf Anfrage mitteilt. Nach 30 im gesamten Vorjahr sind es 2021 bisher 44.

Oberursel, Buseck, Gelnhausen - immer wieder sprengen Täter Geldautomaten auf, um an Bargeld zu kommen. Nach einem Rückgang der Taten 2020 stieg die Zahl der Fälle in diesem Jahr an, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden auf Anfrage mitteilt. Nach 30 im gesamten Vorjahr sind es 2021 bisher 44.

Zudem werden die Täter erfolgreicher: Mittlerweile werde in etwa jedem zweiten Fall Beute gemacht. Dies liege auch daran, dass anstelle eines Gasgemischs nun tatsächlicher Sprengstoff zum Einsatz komme. «Es ist bisher nur Glück gewesen, dass keine Menschen zu Schaden kamen», sagt LKA-Sprecherin Virginie Wegner.

Mehr als 2,4 Millionen Euro sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in diesem Jahr auf diese Weise landesweit gestohlen worden, der Sachschaden wird mit mehr als 2,1 Millionen Euro angegeben. Im Gesamtjahr 2019 hatte die Diebstahlsumme 1,95 Millionen Euro betragen.

Derzeit sitzen nach Angaben der Ermittler 18 Tatverdächtige nach Sprengungen in Hessen in Untersuchungs- oder Auslieferungshaft; ab nächster Woche müssen sich drei Verdächtige vor dem Landgericht Gießen verantworten.