Zahl der Sozialwohnungen steigt in Hessen wieder

In Hessen entstehen wieder mehr Sozialwohnungen. 2021 habe es erstmals seit Mitte der 1990er Jahre wieder mehr Sozialwohnungen als im Vorjahr gegeben, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in Wiesbaden mit. Ende des vergangenen Jahres gab es in Hessen insgesamt 80 515 Sozialwohnungen. Das seien fast 800 mehr als im Jahr 2020, berichtete der Wirtschaftsminister.

Diese positive Entwicklung am Sozialwohnungsmarkt habe sich bereits in den Jahren zuvor angekündigt. «Jetzt ist die Trendwende geschafft.» Die Anstrengungen müssten nun aber weitergehen, damit sich der positive Trend verstetige, sagte Al-Wazir und verwies darauf, dass die Landesregierung die Mittel für die Wohnraumförderung um ein Vielfaches aufgestockt und die Förderkonditionen deutlich verbessert habe.

Der Wirtschaftsminister will am Mittwochvormittag (11.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden weitere Einzelheiten zur Entwicklung auf dem hessischen Wohnungsmarkt präsentieren.