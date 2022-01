Zahlreiche Menschen bei Impfaktion in «Susis Show Bar»

Der Kiez rund um die Hamburger Reeperbahn hat schwer mit den Folgen von Corona zu kämpfen. Statt Erotik und Ekstase heißt es Abstand und Hygieneregeln. Wo sonst an der Stange getanzt wird, lassen sich jetzt Menschen impfen.

Boostern statt Strippen: In «Susis Show Bar» auf der Hamburger Reeperbahn haben sich zahlreiche Menschen gegen Corona impfen lassen. Bereits kurz nach Beginn der Aktion am Samstagmittag waren es mehr als 50. «Wir haben Impfstoff für 250 Menschen», sagte Geschäftsführer Christian Schnell. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag leisten. Die Tabledance-Bar ist seit mehr als 40 Jahren eine feste Größe im Stadtteil St. Pauli.

Wer zur Auffrischungsimpfung in das Striplokal kam, erhielt zunächst die benötigten Unterlagen. Nach dem Piks gab es dann noch einen Kaffee auf Kosten des Hauses - zwischen roten Samtsesseln und Stripstangen. Angesichts des Andrangs werde er über eine zweite Impfaktion nachdenken, sagte Schnell. Denn: «Das Geschäft läuft beschissen. Je mehr geboostert sind, desto mehr können auch wieder unkompliziert in den Laden.»

79,7 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen mindestens einmal gegen das Virus geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach 77,5 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 37,3 Prozent der Menschen in der Hansestadt.

In den vergangenen Monaten hatte es zuletzt immer wieder Impfaktionen an besonderen Orten der Hansestadt gegeben. Die Menschen in Hamburg konnten sich unter anderem im Großen Festsaal des Rathauses, in der Elbphilharmonie oder im HSV-Stadion eine Spritze geben lassen.