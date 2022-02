Zahlreiche Menschen feiern Fastnacht in Mainzer Innenstadt

Zahlreiche Narren haben am Montagabend Fastnacht in der Mainzer Innenstadt gefeiert. Zwischenzeitlich seien rund 2000 teils verkleidete Menschen auf dem Schillerplatz zusammengekommen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei jedoch keine einheitliche Gruppe gewesen. Viele der Feiernden seien anschließend in die umliegenden Gaststätten weitergezogen. Die Feuerwehr berichtete von zahlreichen Hilfseinsätzen für betrunkene Menschen.

