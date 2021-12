Zahlreiche Zugverspätungen durch Auto im Gleisbett

Ein 87-Jähriger ist am Bahnhof Darmstadt Nord mit seinem Auto im Gleisbett steckengeblieben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann aus Darmstadt am Dienstagabend zu früh abgebogen, wodurch er von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbereich gelandet sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Zugführer eines herannahenden Regionalzuges verhinderte dank einer Notbremsung eine Kollision mit dem Wagen. Verletzt wurde niemand. Infolge der Gleissperrung kam es zu Verspätungen bei insgesamt 18 Zügen und sieben Züge mussten umgeleitet werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Ein 87-Jähriger ist am Bahnhof Darmstadt Nord mit seinem Auto im Gleisbett steckengeblieben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann aus Darmstadt am Dienstagabend zu früh abgebogen, wodurch er von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbereich gelandet sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Zugführer eines herannahenden Regionalzuges verhinderte dank einer Notbremsung eine Kollision mit dem Wagen. Verletzt wurde niemand. Infolge der Gleissperrung kam es zu Verspätungen bei insgesamt 18 Zügen und sieben Züge mussten umgeleitet werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.