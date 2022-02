ZdK-Präsidentin: Reformer beim Synodalen Weg in der Mehrheit

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, hat sich optimistisch gezeigt, dass bei der Synodalversammlung in Frankfurt/Main konkrete Reformbeschlüsse gefasst werden. Die reformorientierten Kräfte seien in der Synodalversammlung deutlich in der Mehrheit, sagte Stetter-Karp am Donnerstag im WDR. So sei der Grundlagentext für die Segnung homosexueller Paare in erster Lesung mit 84 Prozent der Stimmen angenommen worden. «Das ist ein klares Indiz dafür, dass die große Mehrheit der Delegierten hinter diesem Paradigmenwechsel steht», sagte Stetter-Karp. «Ich hoffe also, dass wir die (nötige) Zwei-Drittel-Mehrheit jetzt in der zweiten Lesung erreichen.» Das bedeute, dass gleichgeschlechtliche Paare dann voraussichtlich bald offiziell gesegnet werden könnten, ohne dass dafür besonderer Mut des Pfarrers erforderlich sei.

Die Synodalversammlung, das zentrale Gremium des Reformprozesses Synodaler Weg, tritt am Donnerstag in Frankfurt zum dritten Mal zusammen. Sie dürfte von den Diskussionen um das kürzlich veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten und das Bekanntwerden einer Falschaussage des emeritierten Papstes Benedikt XVI. begleitet werden. «Wir sind uns der Verantwortung bewusst, und als Präsidium werden wir alles, was in unserer Macht steht tun, damit die Beschlüsse zustande kommen», sagte Stetter-Karp, die auch Co-Präsidentin des Synodalen Wegs ist. Das Zentralkomitee ist das Gremium der Laien, der praktizierenden Katholiken in den Gemeinden.