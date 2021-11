Zeiss liefert Technik für Planetarium in Lissabon

Mit Technik von Carl Zeiss Jena ist das Planetarium in Portugals Hauptstadt Lissabon modernisiert worden. Zeiss habe in den vergangenen Wochen ein System mit acht LED-Projektoren installiert, deren Einzelbilder zu einem 360-Grad-Gesamtbild zusammengesetzt werden, teilte das Thüringer Unternehmen am Montag in Jena mit. Zudem sei der in Lissabon eingesetzte Zeiss-Planetariums-Projektor auf das nächste technische Niveau gehoben worden.

Mit dem neuen digitalen Projektionssystem könne das Planetarium ein erweitertes Spektrum an Veranstaltungen bis hin zu Shows bieten. Zur Höhe des Auftrags wurden keine Angaben gemacht.

Innerhalb der Carl Zeiss AG (Oberkochen) ist das Thüringer Tochter-Unternehmen auf das weltweite Planetariumsgeschäft spezialisiert. Am Firmensitz gibt es eine eigene Kuppel, in der die Technik vor der Auslieferung getestet wird.