Zeitfracht Gruppe investiert in zweites Logistikzentrum

Die Bedeutung von Thüringens Landeshauptstadt als Logistik-Standort wächst. Nach dem Internethändler Amazon kündigte auch die Zeitfracht-Gruppe den Bau eines zweiten Logistik-Zentrums in Erfurt an. In direkter Nachbarschaft zu dem bestehenden werde ein zweites Zentrum bis März 2023 gebaut, teilte die Zeitfracht Gruppe am Donnerstag in Berlin mit. Der erste Spatenstich sei im Mai geplant. Es werde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert, voraussichtlich würden bis zu 280 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Dienstleister Zeitfracht mit Sitz in Berlin hatte 2019 den insolventen Stuttgarter Buch- und Mediengroßhändler Koch, Neff & Volckmar (KNV Gruppe) übernommen, dessen Logistik über Erfurt lief.

Der Neubau soll laut Zeitfracht weitere 45.000 Quadratmeter Fläche bieten. Die Verträge dafür würden bis Ende der Woche unterzeichnet. «Die perfekte Lange in Deutschlands Mitte und das hervorragende Investitionsklima in Thüringen haben uns die Entscheidung leicht gemacht, hier weiter zu investieren», erklärte Wolfram Simon-Schröter, Vorstand der Zeitfracht Gruppe.

Ziel sei, das bestehende Logistikzentrum für die Auslieferung von Büchern und Medien zu erweitern. Zudem würden zusätzliche Lagerkapazitäten für die Adler-Modemärkte gebraucht, die seit Herbst 2021 zur Gruppe gehören.

Zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass Amazon ein weiteres Logistikzentrum in Erfurt plant. Es liege ein Bauantrag eines Projektentwicklers vor, sagte der Erfurter Wirtschaftsbeigeordnete Steffen Linnert. Bei Erfurt unterhält auch der Internethändler Zalando einen großen und wachsenden Logistikstandort.